Küresel Sumud Filosu Gazze Sularında
Küresel Sumud Filosu, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Mikeno gemisiyle Gazze sularına ulaşmış bulunuyor. Bu girişim, bölgedeki insani durumu iyileştirmeyi amaçlarken, uluslararası toplumu da dikkatini Gazze'nin yaşadığı zorluklara çekmeye çalışıyor.
Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel