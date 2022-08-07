İsrail, abluka altındaki Gazze'ye hava saldırılarına devam etti (4) İsrail savaş uçaklarının bombardıman anları Bombalanan yerlerden dumanların yükselmesi REFAH - İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne havadan saldırılarına üçüncü gününde de devam etti. İsrail savaş uçaklarının bombardıman anları Bombalanan yerlerden dumanların yükselmesi REFAH - İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne havadan saldırılarına üçüncü gününde de devam etti. Gazze'nin Refah kentine düzenlenen saldırlar sonucu bölgeden dumanlar yükseldi. Güncel AA / Abed Rahim Khatib İsrail Gazze Güncel Haberler

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