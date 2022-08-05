İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni vurduğunu açıkladı - Haberler

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İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni vurduğunu açıkladı

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni vurduğunu açıkladı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı hedefleri vurduğunu bildirdi.

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İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bazı hedefleri vurduğunu bildirdi.

Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Şafak" olarak isimlendirilen operasyon kapsamında, "Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketi kaynaklı tehditler karşısında ordunun Gazze'yi vurduğu" aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrail cephesinde de "özel durum" ilan edildiği belirtildi.

Sosyal medyada, Gazze içindeki bazı yerlerin hedef alındığı ve dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı.

AA / Enes Canlı - Güncel

İsrail Gazze Ordu Güncel Haberler

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