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İsrail, ABD'yi Gazze Şeridi'ndeki saldırılar hakkında bilgilendirdi

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İsrail Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile bir araya gelerek Gazze Şeridi'ndeki saldırılar hakkında yeni alternatif yaklaşımlar geliştirdiklerini ve ABD'yi bilgilendirdiklerini belirtti.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarına ilişkin "yeni alternatif yaklaşım" hususunda ABD'yi bilgilendirdiği belirtildi.

Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir araya geldiği bildirildi.

Görüşmede, İsrail'in Refah için yeni alternatif yaklaşımlar geliştirdiği ve bu konuda ABD'yi bilgilendirdiği kaydedildi.

Açıklamada, "İki taraf görüşmelerin devam etmesi yönünde mutabık kaldı. Sullivan, ABD'nin rehinelerin serbest bırakılması yönündeki kararlılığını yineledi." ifadelerine yer verildi.

Bu arada, açıklamada, Gallant ve Halevi'nin Sullivan'a yaptıkları sunumda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Refah'a genişletilmiş saldırı planları" konusunda bir maddenin olup olmadığı ise belirtilmedi.

Kaynak: AA / Güncel

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