İsrail, ABD ve Almanya'dan 14 Yeni Askeri Kargo Uçağı Aldı

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İsrail Savunma Bakanlığı, İran ile yaşanan askeri gerilim sırasında, ABD ve Almanya'dan gelen ekipman yüklü 14 yeni askeri kargo uçağının ülkeye ulaştığını duyurdu. Bu sevkiyat, ordunun operasyonel hazırlığını desteklemeyi amaçlıyor.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'la devam eden askeri gerilimin ortasında, ABD ve Almanya'dan orduyu desteklemek için ekipman ve malzeme yüklü 14 yeni askeri kargo uçağının ülkeye ulaştığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uçakların, İsrail'in, 13 Haziran'da İran'a saldırılarının başlamasından bu yana kullandığı hava ve deniz köprülerinin bir parçası olarak ülkeye ulaştığı kaydedildi.

Sevkiyatın, ordunun "operasyonel hazırlığını" desteklemeyi amaçladığı belirtilen açıklamada, bunun, 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik savaşın başlamasından bu yana İsrail'e ulaşan 800'den fazla askeri kargo uçağının devamı olduğu ifade edildi.

İsrail Savunma Bakanlığı, ekipmanın niteliğine ilişkin bir bilgi vermezken, Washington ve Berlin'den ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Said Amori - Güncel
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