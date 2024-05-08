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İsrail, ABD'nin silah sevkiyatını durdurmasına tepki gösterdi

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud Milletvekili Tali Gottlieb, ABD'nin Tel Aviv'e silah sevkiyatını durdurma kararı almasının ardından Gazze'yi hassas olmayan füzelerle vuracaklarını tehdit etti. ABD Savunma Bakanı Austin ise sevkiyatın durdurulduğunu doğruladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud Milletvekili Tali Gottlieb, Washington yönetiminin Tel Aviv'e silah sevkiyatını durdurma kararı alması ardından, ABD'nin hassas füzeler vermemesi halinde Gazze'yi hassas olmayan füzelerle vuracakları tehdidinde bulundu.

Gottlieb, İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada, Joe Biden yönetiminin geçen hafta İsrail'e gönderilecek ABD yapımı mühimmat sevkiyatını durdurmasına tepki gösterdi.

Sevkiyatın durdurulmasına karşılık Gazze'yi hedef alacakları tehdidinde bulunan Gottlieb, şunları söyledi:

"ABD bizi hassas saldırı füzeleri vermemekle tehdit ediyor. Evet, ABD'ye haberlerim var. Bizim de hassas olmayan füzelerimiz ve kendimizi koruma hakkımız var. Bu yüzden belki hassas füzeler kullanarak belirli bir odayı veya binayı yıkmak yerine hassas olmayan füzelerimizi kullanarak (Gazze'de) on binayı çökertirim. On bina. Kullanacağım. Yapacağım şey bu."

ABD Savunma Bakanı Austin sevkiyatın durdurulduğunu doğruladı

Amerikan medyasında yer alan, adı açıklanmayan bazı ABD'li yetkililere dayandırılan haberlerde, ABD'nin İsrail'e bazı silahların sevkiyatını geçici olarak durdurduğu ve sürecin Refah'taki gelişmeler kapsamında değerlendirildiği belirtilmişti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bugün İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı bağlamında bu ülkeye yakında gönderilecek silahlarla ilgili bir değerlendirme sürecinde olduklarını ve bu süreç devam ederken bazı silahların sevkiyatını askıya aldıklarını doğruladı.

Austin, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı düzenlemesini istemediklerini, bu konudaki net mesajlarını Tel Aviv'deki muhataplarına aktardıklarını ve Biden yönetimi olarak bölgedeki gelişmeleri yakından izlediklerini söyledi.

Austin, "İsrail'in kendini savunma araçlarına sahip olduğundan emin olmaya devam edeceğiz. Ancak şu anda Refah'taki gelişmelerin seyri bağlamında yakın zamanda (İsrail'e) gönderilecek güvenlik desteği sevkiyatlarını değerlendiriyoruz. Mevcut durumu değerlendirirken içinde yüksek miktarda mühimmat barındıran bir sevkiyatı durdurduk." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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