İsrail, ABD'nin İran'a Saldırısının Ardından Sosyal Kısıtlamalar Getirdi

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ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki nükleer tesislere saldırı düzenlediklerini açıklamasının ardından İsrail, ülke genelinde okulları kapatıp toplantıları yasaklayarak sosyal kısıtlamalar getirdi. Saldırılar sonucunda İran'da ciddi can kayıpları yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki üç nükleer tesise saldırı düzenlediklerini duyurmasının ardından İsrail ordusu, olası misillemeye karşı sosyal kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Yisrael Katz'la yapılan durum değerlendirmesinin ardından iç Cephe Komutanlığının yönergesinde yerel saatle 03.45 itibariyle acil değişiklik yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, ülke genelinde tüm okulların kapatıldığı, toplantıların yasaklandığı, yalnızca zaruri işletmelerin açık kalmasına izin verileceği ifade edildi.

İsrail, İran'a 13 Haziran'da başlattığı geniş çaplı saldırılarla birlikte ülke genelinde benzer kısıtlamalar getirme kararı almıştı.

Söz konusu kısıtlamalar 5 gün sonra gevşetilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu.???????

??İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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