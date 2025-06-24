İsrail, ABD'nin Ateşkes Teklifini Kabul Etti

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İsrail hükümeti, İran'a yönelik tehditleri ortadan kaldırdığı iddiasıyla ABD Başkanı Trump'ın sunduğu ateşkes önerisini kabul ettiğini açıkladı. Ateşkesin her türlü ihlali durumunda sert karşılık verileceği belirtilirken, İran'dan henüz resmi bir yanıt gelmedi.

İsrail hükümeti, İran'da kendisine yönelik tehditleri ortadan kaldırdığını iddia ederek, ABD Başkanı Trump'ın ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu.

İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun gece saatlerinde Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Mossad Direktörü David Barnea ile gerçekleştirdiği toplantıda, İsrail'in İran'a saldırılarında "tüm hedeflerini gerçekleştirdiği" yönünde raporların sunulduğu belirtildi.

İran'daki "nükleer silah ve İran'ın füze programı çifte tehdidini ortadan kaldırdığını" ileri süren İsrail, ABD Başkanı Trump'ın sunduğu İran ile karşılıklı ateşkes teklifini kabul ettiğini açıkladı.

İsrail'in ateşkese yönelik her türlü ihlale "sert karşılık vereceği" de iddia edildi.

İran basınında ateşkesin başladığına ilişkin haberler yer aldı ancak Tahran'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından tek taraflı, "İsrail ve İran arasında ateşkes sağlandığını" duyurmuş, sabah saatlerinde ateşkesin başladığını ifade etmişti.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel
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