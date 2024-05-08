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İsrail, ABD'nin askeri yardım sevkiyatını askıya alma kararından hayal kırıklığı yaşadı

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İsrail'in ABD'nin askeri yardım sevkiyatını askıya alma kararına hayal kırıklığı yaşadığı belirtildi. İsrail yetkilileri, bağımsızlığın güvenlik açısından önemli olduğunu vurgulayarak, silah ve mühimmat üretimine odaklanılması gerektiğini ifade etti.

İsrail, ABD'nin kendisine askeri yardım sevkiyatını askıya alma kararından duyduğu "hayal kırıklığını" dile getirdi.

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, konuya ilişkin Israel Hayom gazetesine açıklamada bulundu.

Erdan, ABD yönetiminin İsrail'e askeri yardım sevkiyatını askıya alma kararının büyük hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen de aynı gazeteye yaptığı açıklamada, silah ve mühimmat üretiminde bağımsızlığın İsrail'in güvenliği açısından ciddi önem taşıdığını dile getirdi.

Cohen, "Savaşın bitmesini beklememize gerek yok, acilen harekete geçerek mevcut firmalarda üretim sistemlerini kurmalı, silah ve mühimmat üretecek yeni savunma firmaları oluşturmalıyız." ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı bağlamında bu ülkeye yakında gönderilecek silahlarla ilgili bir değerlendirme sürecinde olduklarını ve bu süreç devam ederken bazı silahların sevkiyatını askıya aldıklarını doğrulamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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