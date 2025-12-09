Haberler

İsrail'in ABD'nin Suriye Temsilcisi Barrack'ı Türkiye'nin çıkarlarını savunmakla suçladığı iddia edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tel Aviv yönetimi, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ı Türkiye'nin çıkarlarını savunmakla ve Orta Doğu'daki durumu olumsuz yönde etkilemekle suçladı. İsrailli yetkililer, Barrack'ın açıklamalarından rahatsız olduklarını dile getirdi.

Tel Aviv yönetiminin, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı Türkiye'nin çıkarlarını savunmakla suçladığı öne sürüldü.

İsrail'in Walla platformunun İsrailli üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Tel Aviv yönetiminin Barrack'ın açıklamalarından son derece rahatsız olduğu belirtildi.

Habere göre üst düzey İsrailli yetkili, "Barrack, Türk Büyükelçisi gibi davranıyor ve Orta Doğu'da olup bitenleri olumsuz yönde etkiliyor." ifadesini kullandı.

Barrack'ın İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından "İsrail'e düşmanca davranan bir unsur" olarak algılandığını kaydeden İsrailli yetkili, "Suriye'deki Türk çıkarlarından aşırı derecede etkileniyor ve Suriye'nin çıkarlarına hizmet eden bir büyükelçi gibi davranıyor." dedi.

Haberde, Barrack'ın geçtiğimiz günlerde Katar'ın başkenti Doha'da kullandığı "İsrail kendisinin bir demokrasi olduğunu iddia edebilir ama bu bölgede gerçekte en iyi işleyen şey hayırsever bir monarşidir." ifadeleri hatırlatıldı.

İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın çevresindeki İsrail yanlısı kadrolara yatırım yaptığı, bunlar arasında Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Mike Walz'ın geldiği belirtildi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Bakan Tunç'un kürsüden teşekkür ettiği Milletvekili Keleş: Bizim için büyük bir motivaston kaynağı oldu

Bakan Tunç'tan Milletvekili Keleş'e kürsüden teşekkür
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum

Ergin Ataman'dan flaş itiraf: Her gece yatarken onu düşünüyorum
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Aydınspor futbolcularından 'şehre dönmeme' kararı

Maddi sıkıntı çekiyorlardı! Tüm takım şehre dönmeme kararı aldı
Trump'ın 'Saldıracağız' dediği Venezuela'dan tedirgin eden görüntü

O ülkede Trump'ın "Saldıracağız" tehdidini kanıtlayan görüntü
Vaizler 2026 yılında ne kadar maaş alacak? Hesaplama yapıldı

Hesaplama yapıldı: İşte vaizlerin 2026 yılında alacağı maaş
Sivas'ta tarlasını süren çiftçiyi ürküten görüntü

Göz göze geldiler: Sivaslı çiftçinin nutkunun tutulduğu an
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
title