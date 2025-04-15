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İsrail, ABD'den Gazze için Büyük Hava Mühimmatı Alacak

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İsrail ordusunun, Gazze'de yürütülen savaş kapsamında ABD'den 3 binden fazla hava mühimmatı alması bekleniyor. Bu sevkiyat, İsrail'in hava kuvvetlerinin büyük çaplı bir operasyona hazırlanmasını ve azalan stoklarını yenilemesini sağlayacak.

İsrail'in, Gazze'de yürüttüğü savaş kapsamında ABD'den yakın bir zamanda büyük bir hava mühimmatı teslim alacağı iddia edildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Gazze'de kesin bir zafer kazanma ve İran'a doğru genişleme hazırlıkları kapsamında, İsrail ordusunun yakında ABD'den 3 binden fazla hava mühimmatı almasının beklendiği belirtildi.

Haberde, ABD yönetiminin onayladığı sevkiyatın, "İsrail ordusu Güney Komutanlığı'nın planladığı büyük çaplı bir operasyonda Hava Kuvvetleri'ne katkıda bulunacağı" kaydedildi.

İsrail ordusunun ayrıca, son 1,5 yıldır çeşitli cephelerde devam eden çatışmalar nedeniyle azalan stoklarını yenilemek amacıyla binlerce hava mühimmatı almasının beklendiği ifade edildi.

Söz konusu sevkiyatların, İsrail'in geçen yıl ABD'den satın aldığı ve Joe Biden yönetimi tarafından dondurulan, ardından Başkan Donald Trump'ın son haftalarda yeniden etkinleştirdiği ağır silah anlaşmasına ek olarak yapıldığı aktarıldı.

Bu bağlamda İsrail'in, tahmini değeri 660 milyon dolar olan 3 bin adet Hellfire füzesi ve yine aynı değerde 2 bin 166 adet AGM-114 Hellfire bombası satın alacağı açıklandı.

Ayrıca, 6,75 milyar dolar değerindeki ayrı bir anlaşmayla 2 bin 166 adet GBU-39 güdümlü bomba, çeşitli ağırlıklardaki bombalar için yaklaşık 13 bin adet JDAM güdüm sistemi ve 17 bin 475 adet FMU-152A/B fünyeli bombanın satın alınacağı bilgisi verildi.

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Kaynak: AA / Zein Khalil - Güncel
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