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İsrail, ABD'den 25 adet F-35 savaş uçağı satın alacak

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İsrail Savunma Bakanlığı, ABD'den 25 adet F-35 savaş uçağı almak için anlaşma imzaladı. Uçakların teslimatı 2028'den itibaren başlayacak ve her yıl 3 veya 5 uçak teslim edilecek. İsrail'in alacağı uçakların parası, ABD'nin askeri yardımlarından karşılanacak.

İsrail'in ABD'den 25 adet F-35 savaş uçağı satın almasını öngören anlaşmanın imzalandığı bildirildi.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ABD'den 25 adet F-35 alacağı belirtildi.

Tel Aviv yönetimine F-35 satışına öngören anlaşmanın taraflarca imzalandığı ifade edildi.

Anlaşma kapsamında uçakların 2028'den itibaren İsrail'e teslimatına başlanacağı ve her yıl 3 veya 5 uçağın teslim edildiği kaydedildi.

Parası ABD'nin askeri yardımlarından ödenecek

İsrail'in alacağı F-35'lerin parası olan yaklaşık 3 milyar doların ABD'nin Tel Aviv'e yaptığı askeri yardımdan karşılanacağı aktarıldı.

Tel Aviv yönetimi bu anlaşma öncesinde ABD'ye 50 adet F-35 siparişi vermişti. Bugüne kadar bu uçakların 36'sı İsrail'e teslim edildi.

ABD yönetimi, 1999'dan bu yana her yıl İsrail'e askeri yardımda bulunuyor. 1999'da 2,7 milyar dolar olan bu askeri yardım 2019'da 3,8 milyar dolara yükseltilmişti.

Washington yönetimi buna ek olarak nisan ayında İsrail'e 26 milyar daha yardım paketini onaylamıştı.

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail'in en büyük silah destekçisi olarak ABD öne çıkıyor.

Gazze'de katliam yapan İsrail'in bu saldırın çoğunda ABD bombalarını kullandığı biliniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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