İsrail, ABD, Bahreyn, Mısır, BAE ve Fas'tan yetkililer Manama'da toplandı

Necef Zirvesi Yönetim Komitesi toplantısı, İsrail, Arap ve ABD'li yetkililerin katılımıyla Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlendi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Alon Ushpiz, Twitter hesabından, İsrail, ABD, Bahreyn, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fas'tan yetkililerin katılımıyla Manama'da düzenlenen toplantıdan fotoğraflar paylaştı.

Ushpiz, İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasındaki normalleşme anlaşmalarına işaret ettiği paylaşımında, "İbrahim Anlaşmalarının tüm potansiyelini bölgemizde gerçeğe dönüştürmek için birlikte çalışıyoruz" ifadesine yer verdi.

İsrailli yetkili, Necef Zirvesi aracılığıyla "enerji, sağlık, gıda, su güvenliği, bölgesel güvenlik alanları ile çok daha fazlasında gerçek ve olumlu değişiklikler" yaptıklarını ifade etti.

Bölgesel iş birliğine vurgu

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Manama'daki toplantıda üye devletlerin "bölge ve halkları için somut kazanımlara yol açacak şekilde iş birliğini geliştirilebileceği pratik yolların" tartıştığı belirtildi.

Açıklamada, "bölgesel iş birliğinin coğrafi veya siyasi sınırlar olmaksızın bölgeye ve halkına katkıda bulunacak çeşitli sivil, güvenlik ve refah alanlarında güçlendirildiği" aktarıldı.

Toplantının ABD Başkanı Joe Biden'ın temmuzda İsrail, Filistin ve Suudi Arabistan'ı kapsayacak bölge turu öncesine denk gelmesi dikkati çekti.

Necef Zirvesi ilk kez Mısır, ABD, Fas, BAE ve Bahreyn Dışişleri Bakanlarının katılımıyla 27-28 Mart'ta İsrail'in ev sahipliğinde düzenlenmişti.

Zirvenin kapanışında konuşan İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Necef Zirvesi'nin tekrarlanması ve kalıcı bir forum haline gelmesi için katılımcı mevkidaşlarıyla anlaştıklarını kaydetmişti.

AA / Güncel