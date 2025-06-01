İsrail, ABD Aracılığıyla Sunulan Rehine Anlaşmasını Kabul Etti

İsrail, ABD Aracılığıyla Sunulan Rehine Anlaşmasını Kabul Etti
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İsrail Başbakanlığı, ABD arabuluculuğunda sunulan güncellenmiş rehine anlaşması önerisini kabul ettiğini duyurdu, ancak Hamas'ın ateşkes taslağını reddettiğini belirtti. Hamas ise öneriye olumlu yanıt verip, uzun vadeli ateşkes talep etti.

GAZZE, 1 Haziran (Xinhua) -- İsrail Başbakanlık Ofisi cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD arabuluculuğunda sunulan güncellenmiş rehine anlaşması önerisini kabul ettiklerini ancak Hamas'ın ateşkes taslağını reddederek ilerlemeyi engellediğini duyurdu. Hamas ise ABD destekli plana "olumlu" yanıt verdiğini ancak üzerinde daha uzun vadeli bir ateşkes talebini de içeren değişiklikler talep ettiğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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