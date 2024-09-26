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İsrail, 88 Filistinlinin Cenazesini Kontainer İçinde İade Etti

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- İsrail, 88 Filistinlinin cenazesini iade etti İsrail, Gazze Şeridi'nde dün düzenlediği saldırıda katlettiği 88 Filistinlinin cenazesini konteyner içinde iade etti.

- İsrail, 88 Filistinlinin cenazesini iade etti

GAZZE - İsrail, Gazze Şeridi'nde dün düzenlediği saldırıda katlettiği 88 Filistinlinin cenazesini konteyner içinde iade etti.

İsrail Gazze Şeridi'nde ölümcül saldırılarını sürdürüyor. Bölgede 356 gündür soykırım faaliyeti yürüten İsrail güçleri, ara vermeksizin sivillerin üstüne bomba yağdırıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail, Gazze Şeridi'nde dün gerçekleştirdiği saldırıda katlettiği 88 Filistinlinin cenazesini bir konteyner içinde iade etti" denildi. Bakanlık, İsrail kontrolündeki bölgeden gönderilen bedenlerin kimliklerinin ve nerede öldürüldüklerinin bilgisini talep ederken, bu bilgiler açıklanmadan defin işlemlerinin yapılmayacağını aktardı. Bakanlık açıklamasında, "Sağlık Bakanlığı, yakınlarının kimliklerini tespit edebilmeleri için cesetlerle ilgili tüm veri ve bilgiler tamamlanana kadar konteyneri teslim alma işlemlerini durdurdu" denildi.

Gazze Şeridi'ndeki Hükümet Sözcüsü İsmail Al-Thawabta ise, "Uluslararası insancıl hukuka göre ve şehitler ile ailelerinin onurunu koruyacak şekilde hareket etmeliler" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından yapılan açıklamada ise, ICRC'nin nakil sürecine dahil olmadığı belirtilerek, "Tüm ailelerin sevdiklerinden haber alma ve onları saygılı bir şekilde ve geleneklerine uygun olarak defnetme hakkına sahip olduğunu yineliyoruz" denildi.

İsrail, 88 Filistinlinin Cenazesini Kontainer İçinde İade Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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