İsrail, 7 Filistinli STK'nın kapısına mühür vurdu

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah ve El-Bire kentlerinde 7 Filistinli sivil toplum kuruluşunun (STK) ofislerini "terör örgütü listesine alındıkları" gerekçesiyle basarak kapılarına mühür vurdu.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Filistinli STK'lar Bisan Araştırma ve Kalkınma Merkezi, Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliği ve Zamir Esirleri Koruma Kurumu'nun terör örgütü listesine alınmasına herhangi bir itiraz gelmediği için terör örgütü statüsünün yasalaştığı ifade edildi.

Açıklamada, Uluslararası Çocuk Haklarını Savunma Hareketi'nin Filistin Şubesi ile İnsan Hakları İçin Hukuk El-Hak'ın sunduğu temyiz başvurularının reddedildiği ve bu iki STK'nın da aynı şekilde terör örgütü listesine alınmalarının yasalaştığı kaydedildi.

Söz konusu STK'ların İsrail'de terör örgütü kabul edilen Filistin Halk Kurtuluş Cephesi adına "faaliyet yürüttüğü, finansman ve eleman sağladığı" gerekçesiyle kapatıldığı savunuldu.

İsrail ordusu, STK'lardaki envanterlere el koydu

Savunma Bakanlığının "5 STK'nın terör örgütü listesine alınma kararının yasalaştığını" duyurmasına rağmen İsrail ordusu, sabah saatlerinde Batı Şeria'da 7 STK'nın ofislerine baskın düzenledi.

İsrail ordusu, "Filistin Halk Kurtuluş Cephesine finansman sağladığı" gerekçesiyle terör örgütü ilan edilen Zamir Esirleri Koruma Kurumu, İnsan Hakları İçin Hukuk El-Hak, Bisan Araştırma ve Kalkınma Merkezi, Samidun Filistinli Esirleri Savunma Ağı, Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliği ve Uluslararası Çocuk Haklarını Savunma Hareketi'nin Filistin Şubesi'nden oluşan 6 STK ile daha önceden listeye alınmamış ancak hakkında kapatma kararı bulunan Sağlık İşleri Komiteleri'nin ofislerini basarak içerideki envantere el koydu, kapılarına mühür vurdu.

İsrail ordusunun söz konusu kuruluşların "terör örgütü sayılmaları ve kapatılmaları emrini uyguladığı" savunuldu.

Baskın sırasında İsrail askerleri bir Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusunun baskını sırasında çıkan olaylarda bir Filistinli İsrail askerlerince gerçek mermiyle vurularak yaralandı.

Açıklamada, yaralı Filistinlinin durumuna ilişkin bilgi verilmezken söz konusu olaylarda onlarca kişinin de atılan gazdan etkilendiği aktarıldı.

İsrail, terör örgütü listesine aldığı Filistinli STK'lar için yeterli delil sunamamıştı

İsrail Adalet Bakanlığı, Ekim 2021'de uluslararası itirazlara rağmen Zamir Esirleri Koruma Kurumu, İnsan Hakları İçin Hukuk El-Hak, Bisan Araştırma ve Kalkınma Merkezi, Samidun Filistinli Esirleri Savunma Şebekesi, Tarımsal Çalışma Komiteleri Birliği ve Uluslararası Çocuk Haklarını Savunma Hareketi'nin Filistin şubesini "Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne finansman sağladığı" gerekçesiyle terör örgütü ilan etmişti.

Almanya, Fransa, İspanya, Belçika, İsveç, Hollanda, İtalya ve İrlanda; İsrail'in söz konusu kuruluşlar hakkında ileri sürdüğü terör suçlamasına yeterli delil sunamadığını belirterek 6 Filistinli STK'ya mali destek sağlamaya devam edeceklerini açıklamıştı.