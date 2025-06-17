İsrail, 60 Savaş Uçağıyla İran'ı Hedef Aldı

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İsrail Savunma Kuvvetleri, 60 savaş uçağıyla İran'a yönelik saldırı düzenledi. Saldırıda balistik füze rampaları hedef alındı. Tuğgeneral Effie Defrin, İran güçlerinin merkezlerine çekildiğini bildirdi.

- İsrail, 60 savaş uçağıyla İran'ı vurdu

TEL AVİV - İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait 60 savaş uçağının birkaç saat önce İran'a saldırı düzenlediğini açıkladı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait 60 savaş uçağının birkaç saat önce İran'a saldırı düzenlediğini belirterek, saldırıda balistik füze rampalarının hedef alındığını söyledi.

İsrail'in son günlerdeki saldırıları nedeniyle İran güçlerinin İran'ın merkezine çekildiğini aktaran Defrin, "Şimdi İsfahan'dan füze fırlatmaya çalışıyorlar. Batı İran'dan çekildiler ama biz peşlerinden geliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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