İsrail gazetesine göre Tel Aviv, 6 cephede yeni saldırı senaryosuna hazırlanıyor

İsrail'in, işgal altındaki Filistin toprakları Gazze Şeridi ile Batı Şeria'nın yanı sıra İran, Lübnan, Suriye ve Yemen'i kapsayan 6 cephede yeni saldırılar başlatma olasılığına hazırlandığı iddia edildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da yaptığı görüşmenin ardından İsrailli yetkililerle "hassas bir güvenlik toplantısı" gerçekleştirdi.

Haberde, Netanyahu'nun Washington'daki temasları sonucunda "tüm sahalarda askeri eylemlerini serbestçe sürdürmesine" yönelik sağlandığı belirtilen mutabakatları aktardığı, bahsi geçen "tüm sahaların" ise Gazze Şeridi, Batı Şeria, İran, Lübnan, Suriye ve Yemen'i kapsadığı kaydedidi.

Tel Aviv'deki güvenlik kurumlarında "ordunun söz konusu sahaların her birinde, bazı bölgelerde aşamalı bazılarında ise eş zamanlı askeri eylemler yürütmesini öngören senaryolara yönelik hazırlıkların sürdüğü" öne sürüldü.

İran'daki protestolar ve beklentiler

Gazete, İran'da kötüleşen ekonomik koşullara karşı düzenlenen protestoların İsrail'deki karar alma süreçlerini etkileyen önemli faktörlerden biri haline geldiğini yazdı.

Haberde, İsrailli yetkililerin İran'daki gelişmeler karşısında temkinli bir tutum sergilediği belirtildi.

Protestoların ülke geneline yayılmasına rağmen mevcut dalganın tek başına İran'daki yönetimi devirecek güçte olmadığı kaydedildi.

Haberde görüşlerine yer verilen üst düzey İsrailli yetkililer, "İran gibi bir ülkede rejimi düşürmek için birden çok faktöre ihtiyaç var. İran'da da henüz bu faktörler oluşmamıştır. Mevcut değişimler de İsrail'i beklenmedik radikal senaryo veya gelişmelere hazırlıklı olmaya mecbur kılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, İsrail askeri istihbaratının, 2024 sonunda Suriye'de Beşşar Esed yönetiminin devrilmesine benzer ani gelişmeleri kaçırmamak amacıyla İran'a odaklandığı aktarıldı.

İsrail'in olası bir saldırı öncesinde kilit hedeflere ilişkin istihbarat toplamayı sürdürdüğü ve İran'dan gelebilecek büyük çaplı balistik füze saldırılarına karşı erken uyarı sistemlerini güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi.

Tel Aviv yönetiminin son aylarda çeşitli kanallar aracılığıyla İran'a "saldırı niyeti olmadığı" yönünde mesajlar ilettiği, ancak İranlı yetkililerin bu açıklamalara güvenmediği aktarıldı.

Lübnan'a saldırı ne zaman olacak?

Gazete, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırı planının hazır olduğunu ancak İran'da yaşanan protestolar nedeniyle bu planın uygulanmadığı yazdı.

Haberde, Netanyahu'nun bu konuda Trump'tan "yeşil ışık" aldığı, İsrail ordusunun hazırlıklarını tamamladığı ve kararın büyük ölçüde zamanlamaya bağlı olduğu ifade edildi.

İsrail ordusuna göre Hizbullah'ın şu anda "önceki gücünün yaklaşık yüzde 20'siyle faaliyet gösterdiği" iddia edildi.

Haberde, Gazze, Batı Şeria, Yemen ve Suriye'ye ilişkin İsrail'in mevcut değerlendirmelerine dair ayrıntı verilmedi.