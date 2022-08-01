İsrail 5 Yaş Altı Çocuklara Kovid-19 Aşısı Yapmaya Başladı

KUDÜS, 1 Ağustos (Xinhua) -- İsrail'de Pazar günü altı aylık ile 5 yaş arası çocukların Kovid-19'a karşı aşılanmasına yönelik ulusal bir aşı kampanyası başlatıldı. İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan Pazar akşamı yapılan yazılı açıklamada aşının, çocuklara "ciddi hastalık ve Kovid sonrası semptomlara karşı önemli bir koruma katmanı" sağlayacağı ifade edildi. Bakanlık, aşının özellikle bağışıklık sistemine zarar veren altta yatan sağlık durumlarından dolayı ciddi Kovid-19 hastalığı geçirme riski olan çocuklar için önerildiğini söyledi. Bakanlığın verdiği bilgilere göre aşılar, iki doz Pfizer aşısı ya da iki doz Moderna aşısı olarak uygulanacak. 5 yaş altı çocukların aşılanmasına, uzmanlardan oluşan bir heyetin tavsiyesi üzerine bu ayın başlarında Bakanlığın Genel Direktörü Nachman Ash tarafından onay verildi.