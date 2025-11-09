Haberler

İsrail, 2014'te Esir Alınan Asker Hadar Goldin'in Cesedini Teslim Aldı

Güncelleme:
İsrail, Hamas tarafından Uluslararası Kızılhaç Örgütü aracılığıyla teslim edilen cesedin, 2014 yılında esir alınan asker Hadar Goldin'e ait olduğunu doğruladı. Goldin'in cesedi karşılığında Hamas mensuplarının güvenli geçişine izin verilmesi konusunda hükümet içinde tartışmalar sürüyor.

İsrail, Hamas'ın Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) aracılığıyla bugün teslim ettiği cesedin 2014'te esir alınan İsrail askeri Hadar Goldin'e ait olduğunu doğruladı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde teslim alınan cesedin kimlik tespitinin yapıldığı belirtildi.

Ceset kalıntılarının İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 2014'te düzenlediği saldırılar sırasında Hamas tarafından esir alınan Goldin'e ait olduğu açıklandı.

Hamas, Goldin'in cesedini Kızılhaç aracılığıyla İsrail'e teslim etmişti

Hamas, 2014'te esir alınan İsrailli asker Hadar Goldin'e ait olduğu bildirilen ceset kalıntılarını Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) heyetine gün içinde teslim etmişti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir'in, hükümet yetkililerine esir Goldin'in cesedi karşılığında İsrail işgalindeki Refah kentinde mahsur kalan 200 Hamas mensubunun güvenli geçişine izin verilmesini önerdiğini aktarmıştı.

Söz konusu öneriye Başbakan Binyamin Netanyahu'nun karşı çıktığı bildirilmişti.

Öte yandan ABD'nin Tel Aviv yönetimine Goldin'in cesedi karşılığında İsrail ordusunun işgali altındaki Refah kentinde mahsur kalan 200 Hamas mensubuna güvenli geçiş sağlanması konusunda baskı yaptığı aktarılıyor.

Hadar Goldin, 2014'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından esir alınmıştı.

