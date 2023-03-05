İsrail, 20 yıl cezaevinde tuttuğu Filistinliyi salıverdikten kısa süre sonra yeniden gözaltına aldı

İsrail'in, Hayfa'daki oturumunu iptal edip, 20 yıl aradan sonra bugün serbest bıraktığı Filistinli tutuklu Munir er-Recebi'yi, yeniden gözaltına aldığı belirtildi.

Filistin Esirler Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail cezaevlerinde 20 yıl kalan Filistinli esir Munir er-Recebi (50) az önce serbest bırakıldı." denildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, bir süre önce oturumunu iptal ettiği Filistinliyi, Batı Şeria'ya sürdüğü kaydedildi.

Filistinlinin yakınlarından Adnan er-Recebi ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in, günler önce Hayfa'daki oturumunu iptal ederek Batı Şeria'ya sürme kararı aldığı Munir er-Recebi'yi, serbest bıraktıktan kısa bir süre sonra Batı Şeria'da yeniden gözaltına aldığını söyledi.

Recebi, El Halil kentinin güneyinde bir askeri kampa götürülen akrabasının serbest bırakılmasını beklediklerini ifade etti.

Filistin Esirler Kulübü, 28 Şubat'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in, Filistinli tutuklu Recebi'nin salıverilmesine günler kala Hayfa kentindeki evinden uzaklaştırma kararı aldığını duyurmuştu.

İsrail, 2003 yılından bu yana cezaevlerinde kalan Filistinli tutuklunun, 2019 yılında İsrail vatandaşlığını iptal etmişti.

İsrail Meclisi, "terör suçlamasıyla" tutuklanan İsrail vatandaşı Filistinlilerin, eylemlerine destek olarak Filistin yönetiminden para almaları durumunda vatandaşlıklarının iptal edilmesine imkan tanıyan yasa tasarısını onaylamıştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'te yaklaşık 350 bin kadar Filistinli kalıcı oturum statüsünde yaşıyor. İsrail, Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin kalıcı oturumlarını da çeşitli gerekçelerle iptal etme hakkını elinde bulunduruyor.

İsrail İçişleri Bakanlığının Kudüs'teki kalıcı oturumunu iptal ettiği Filistinli aktivist Salah el-Hamuri de 18 Aralık'ta vatandaşlığını taşıdığı Fransa'ya sınır dışı edilmişti.