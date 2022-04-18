Ispartalı iş insanı 12 derslik Bilim ve Sanat Merkezi yaptıracak

EĞİRDİR, ISPARTA (AA) - Ispartalı hayırsever bir iş insanı, Eğirdir ilçesine 12 derslik Bilim ve Sanat Merkezi inşası için Isparta Valiliğiyle protokol imzaladı.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Valilikteki imza töreninde yaptığı konuşmada, yapılacak kurumun Eğirdir için ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kurumun yaklaşık 16 milyon lira keşif bedeli olduğunu belirten Seymenoğlu, "Erdoğan ailesi bizim için çok önemli bir aile hem üretiyor, hem iç ve dış piyasalarda ürettiklerini ulaştırıyorlar. Ben hayırseverimize, ailesine, emeği geçen bütün çoluk çocuğuna çok çok teşekkür ediyorum. Ben eminim ki Ispartalı hayırseverler bunlarla da kalmayacaklardır. Bizi izliyorlar, dinliyorlar. Eğitim alanında olabilir, sağlık alanında olabilir bağış yapmak istedikleri takdirde biz Valilik olarak kamu kurum ve kuruluşları olarak zaten her zaman kendileriyle beraberiz. Bilgi almak istiyorlarsa da her zaman kendileri ile görüşmeye hazırı." ifadelerini kullandı.

İş insanı Mehmet Erdoğan ise yapılacak eğitim kurumunda ülkeye ve millete hayırlı öğrenciler yetişmesi temennisinde bulundu.

Törene, Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Fevzi Güçlü ve Erdoğan ailesi katıldı.