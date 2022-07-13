Isparta yolunda drift atan sürücüye 9 bin lira ceza - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Isparta yolunda drift atan sürücüye 9 bin lira ceza

Demirören Haber Ajansı - Salih Büyüksamancı - Güncel
 - Güncelleme:
Isparta yolunda drift atan sürücüye 9 bin lira ceza

İsparta kara yolunda lüks spor otomobiliyle drift atan sürücü A.Ç.'ye, 'plakayı monte edilmesi gereken yere takmamak ve drift atmak' suçlarından 9 bin 291 lira idari para cezası uygulandı, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, aracı da 2 ay trafikten men edildi.

KONYA-İsparta kara yolunda lüks spor otomobiliyle drift atan sürücü A.Ç.'ye, 'plakayı monte edilmesi gereken yere takmamak ve drift atmak' suçlarından 9 bin 291 lira idari para cezası uygulandı, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, aracı da 2 ay trafikten men edildi.

Konya- Isparta kara yolu Meram ilçesi Akyokuş mevkinde bir sürücü lüks spor otomobiliyle, trafikte drift attı. O ana ait görüntüler de çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücünün A.Ç. olduğunu saptadı. Sürücü A.Ç.'ye  'plakayı monte edilmesi gereken yere takmamak ve drift atmak' suçlarından 9 bin 291 lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu, aracı da 2 ay trafikten men edildi.


Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Güncel

Isparta Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title