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Tunceli'de Zırhlı Araç Kazasında Şehit Olan Jandarma Uzman Çavuş'un Acı Haberi Ailesine Ulaştı

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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın acı haberi, Isparta'da yaşayan ailesine iletildi. Şehidin annesinin evine Türk bayrağı asıldı ve evin önünde taziye çadırı kuruldu. Şehidin eşi Gizem Büyükçaylı'nın ise hamile olduğu öğrenildi.

TUNCELİ'de zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın (34) acı haberi, Isparta'da yaşayan ailesine ulaştı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın acı haberi, Isparta'nın Ayazmana Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin annesi Ayşe Büyülçaylı'nın yaşadığı 5 katlı binanın son kat dairesine Türk bayrağı asıldı. Isparta Belediyesi tarafından evin önüne taziye çadırı kuruldu.

Şehidin eşi Gizem Büyükçaylı'nın Balıkesir'de bulunduğu ve hamile olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Isparta Tunceli Güncel

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