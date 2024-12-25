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Isparta ve Burdur'da Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Isparta'nın yüksek kesimlerinde ve kent merkezinde etkili olan kar yağışı, Burdur'da da devam ediyor. Ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, belediyeler ve karayolları ekipleri karla mücadele çalışmaları yürütüyor.

Isparta ve Burdur'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Isparta'nın yüksek kesimlerindeki yoğun kar yağışı, sabah saatlerinde kent merkezinde de etkisini gösterdi. Kent merkezi kısa sürede beyaza büründü.

Isparta Belediyesi, 50 iş makinesi ve 250 personel ile karla mücadele çalışması başlattı.

Burdur'da da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Burdur-Antalya kara yolunda ulaşımında aksamalar yaşandı. Kara yolunun karla kaplanması nedeniyle Çeltikçi mevkisinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları ekipleri, Antalya -Burdur kar yolu ve diğer bağlantı yollarında temizlik çalışması yürütüyor.

İl Özel İdaresi ekipleri ise kent merkezi ve köy yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
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