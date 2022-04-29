Isparta Valisi Seymenoğlu, emniyet kemeri denetimine katıldı

ISPARTA (AA) - Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, İçişleri Bakanlığının "Bayramınız kemerli olsun" uygulaması kapsamında denetimlere katıldı.

Vali Seymenoğlu, Süleyman Demirel Üniversitesi uygulama noktasındaki denetimlerde, sürücülere ve yolculara emniyet kemeri kullanımına dikkat edilmesi için uyarılarda bulundu.

Denetimlerde sürücülere gül lokumu ve gül kolonyası ikram eden Seymenoğlu, çocuklara hediyeler verdi.

Denetimlere İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve Isparta Şoförler Odası Başkanı Mehmet Yücedağ da katıldı.