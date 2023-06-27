Isparta Valisi Aydın Baruş depremzedelerin bayramını kutladı

ISPARTA - Kurban bayramı arefesinde depremzedeleri ziyaret eden Isparta Valisi Aydın Baruş, depremzede vatandaşlara şeker ve kolonya ikram ederek bayramlarını kutladı.

Isparta Valisi Aydın Baruş KYK Isparta Yurdu ve Mihri Hatun Yurdu'nda konaklayan depremzede vatandaşları ziyaret etti. Kurban Bayramı arefesinde depremzedeleri ziyaret ederek bayramlarını tebrik eden Vali Baruş, vatandaşlara şeker ve kolonya ikram etti, çocuklara ise sinema bileti ve oyun alanı bileti hediye etti. Yurt ziyaretlerinde depremzede vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Baruş vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi.

Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Baruş, "Depremzede kardeşlerimiz bu bayramı hüzünlü geçiriyorlar. Depremlerin ardından yaklaşık 3 binin üzerinde vatandaşımız yurtlarımızda kalıyordu. Şu anda 2 yurdumuzda yaklaşık 800 vatandaşımız var. Bayram münasebetiyle memleketlerine gidenler de çok oldu. Burada kalan vatandaşlarımızın hiç olmazsa çocuklarına, kendilerine hayırlı bayramlar demek için geldim. Tabii onlar için hüzünlü bir bayram. Allah'tan duamız inşallah önümüzdeki bayramlarda çok daha güzel ortamlarda akrabalar ile, aile üyeleriyle birlikte bayramları kutlarlar. Tabii bu bayram onları misafir etmekten de biz mutluluk duyuyoruz. Çoluk çocuk buradalar bayramda biz de onları rahat ettirebilmek için her türlü imkanı kullanıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında hem barınma olanakları hem de yemek imkanlarını sağlıyoruz ve görüştüğümüzde de genel olarak bir memnuniyet var. Ben buradan bir kez daha tüm vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum. Depremzedelere yardım eden, onların bu zorlu günleri atlatılması için katkıda bulunan tüm vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.