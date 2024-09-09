Şehit Burak Büyükçaylı, Isparta'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tunceli'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden şehit Burak Büyükçaylı, Isparta'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Acılı aile ve vatandaşlar, Burak'ın anısını yaşatmak amacıyla cenazeye katıldılar. Törene katılanlar, Büyükçaylı'nın kahramanlıklarını ve fedakarlıklarını anlatarak, onun için duydukları derin üzüntüyü dile getirdiler.
ISPARTA Tunceli'deki trafik kazasında şehit olan Burak Büyükçaylı Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel