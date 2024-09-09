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Şehit Burak Büyükçaylı, Isparta'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Tunceli'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden şehit Burak Büyükçaylı, Isparta'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Acılı aile ve vatandaşlar, Burak'ın anısını yaşatmak amacıyla cenazeye katıldılar. Törene katılanlar, Büyükçaylı'nın kahramanlıklarını ve fedakarlıklarını anlatarak, onun için duydukları derin üzüntüyü dile getirdiler.

ISPARTA Tunceli'deki trafik kazasında şehit olan Burak Büyükçaylı Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Trafik Kazaları Tunceli Isparta Güncel trafik

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