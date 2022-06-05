Gönen ilçesinde sel hasara yol açtı - Haberler

Isparta'nın Gönen ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağışın ardından Koçtepe köyünde meydana gelen sel nedeniyle yaklaşık 35 küçükbaş hayvan telef oldu, bir evin duvarı çöktü ve kaldırım taşları söküldü.

Bölgede yağış sonrası dağlık alandan gelen sel, Koçtepe köyünde hasara yol açtı. Köyde bir ahırın içine dolan su nedeniyle 35 kadar küçükbaş hayvan telef oldu. Sel kerpiç evin duvarını yıktı, kaldırımların parke taşlarının yerinden sökülmesine neden oldu. Köydeki bazı sokaklar çamurla kaplandı.

Isparta Valisi Aydın Baruş, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin ve DSİ Bölge Müdürü Rahmi Şahin ile bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Vali Baruş, selin yol açtığı tahribat ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Koçtepe Muhtarı Ümit Yıldırım, aralıksız bir saat kadar yağan yağmurun sele dönüştüğünü söyledi.