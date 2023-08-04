Eğirdir ilçesinde bulunan Bedre Plajı yakınlarında bulunan sazlık alanda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangında söndürme çalışmaları devam ediyor.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde sazlık alanda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangında söndürme çalışmaları devam ediyor.

Eğirdir ilçesinde bulunan Bedre Plajı yakınlarında bulunan sazlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bir anda dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye Eğirdir Belediyesi, Isparta Belediyesi itfaiye ekipleri ve Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - ISPARTA