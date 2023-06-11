Isparta'nın Aksu ilçesinde dolu yağışı tarım alanlarına zarar verdi

Isparta'nın Aksu ilçesinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Isparta'nın Aksu ilçesinde etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Karağı köyünde cuma ve cumartesi günleri dolu yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle tarım alanlarında hasar oluştu.

Köy muhtarı Ramazan Kahraman, bölge halkının yayla çileği, tarla sebzeciliği ve meyvecilikten gelir elde ettiğini söyledi.

Açık alanda olan tüm tarımsal ürünlerin zarar gördüğünü aktaran Karaman, dolunun özellikle çilek bahçelerinde hasara yol açtığını ifade etti.