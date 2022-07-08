Isparta Müftüsü Şahin, kurban keserken kurallara dikkat edilmesini istedi - Haberler

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Isparta Müftüsü Şahin, kurban keserken kurallara dikkat edilmesini istedi

AA - Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
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Isparta Müftüsü Şahin, kurban keserken kurallara dikkat edilmesini istedi

Isparta Müftüsü Bayram Şahin, bayramda kurbanlara eziyet edilmeden dini kurallara uygun bir şekilde kesilmesi gerektiğini bildirdi.

Isparta Müftüsü Bayram Şahin, bayramda kurbanlara eziyet edilmeden dini kurallara uygun bir şekilde kesilmesi gerektiğini bildirdi.

Şahin, Müftülük'te yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla uyarılarda bulundu.

Kurban kesmenin İslam dininde önemli bir ibadet olduğunu belirten Şahin, "Kurban keserken dikkat edeceğimiz hususları bilerek ibadetimizi yerine getirelim. Hijyen şartlarına uyalım. Kurbanların derilerini de yetkili olan kişilere teslim edelim. Kurban etini de bir kısmı evimize, bir kısmı yakınlarımıza ve bir kısmı da komşularımıza olmak üzere üçe bölme sünnetini de yerine getirelim." diye konuştu.

AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel

Bayram Şahin Müftülük Isparta Kurban Güncel Haberler

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