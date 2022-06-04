Isparta merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu - Haberler

Isparta merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan, aralarında yabancı uyruklu şüphelilerin de bulunduğu 10 kişiden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden kendilerini yabancı uyruklu asker olarak tanıtarak iki kişinin yüklü miktarda parasının dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığınca 3 ay teknik takibe alındı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, kendilerini yabancı uyruklu asker olarak tanıtıp, yaşadıkları ülkede büyük miktarda para olduğunu ve bu paraları dışarı çıkarmak istediklerini, kendilerine yardım etmeleri halinde paranın yarısını paylaşacaklarını belirterek piyasadan yaklaşık 16 milyon lira para aldıkları tespit edildi.

Isparta merkezli Bursa ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda, aralarında Nijerya, Kamerun ve Ganalı şüphelilerin de bulunduğu 10 kişi yakalandı.

Operasyonda, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.