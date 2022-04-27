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Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne ödül

AA - Yalçın Çelen - Güncel
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne ödül

Emniyet Genel Müdürlüğü, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi'nin "Geleceğin Umuduyuz" projesine üçüncülük ödülü verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi'nin "Geleceğin Umuduyuz" projesine üçüncülük ödülü verdi.

Ankara'da düzenlenen törende, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Volkan Güneş'e ve Polis Memuru Ebru Bulut'a ödülleri Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindeki Daire Başkanları tarafından verildi.

"Geleceğin Umuduyuz" projesi Emniyet Genel Müdürlüğünce 81 projenin arasında üçüncü seçildi.

Toplum Destekli Polislik Şubesince kentte uygulanan projede vatandaşlara yönelik sosyal faaliyetler, sportif etkinlikler, meslek edindirme, bilgilendirme, eğitimlerin desteklenmesi, birlik beraberlik duygusunun pekiştirilmesi gibi maddeler yer alıyor.

AA / Yalçın Çelen - Güncel

Toplum Destekli Polislik, Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Isparta, Güncel, Haberler

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