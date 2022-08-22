Isparta haberleri: Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Isparta yerel gündem haberine göre Isparta'da düzenlenen 21 farklı operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Isparta'da düzenlenen 21 farklı operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik son bir haftada 21 operasyon düzenledi. Ekiplerce adreslerle yapılan aramalarda, 46,45 gram uyuşturucu nitelikli madde, 21,38 uyarıcı nitelikli madde, 33 hap, 1,64 gram halisinojen nitelikli madde, çok sayıda uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan aparat ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, diğer şüpheliler hakkında ise adli işlem başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / Yalçın Çelen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Isparta Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Isparta haberleri: Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.