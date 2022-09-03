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Isparta haberleri! Isparta'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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Isparta haberleri! Isparta'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Isparta haberlerine göre Isparta'nın Senirkent ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Isparta'nın Senirkent ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çamdağı mevkisinde yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter, 3 arazöz, 2 su tankı ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel

Senirkent Isparta Güncel Haberler

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