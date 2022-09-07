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Isparta haberleri: Isparta'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 109 kişi yakalandı

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Isparta haberleri: Isparta'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 109 kişi yakalandı

Isparta habere göre Isparta'da aralarında hükümlülerinde bulunduğu yakalama kararı olan 109 kişi gözaltına alındı.

Isparta'da aralarında hükümlülerinde bulunduğu yakalama kararı olan 109 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, araması olanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ağustosta yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan araması bulunan 109 şüpheli yakalandı.

İşlemlerinin ardından 11 yıldan 18 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 94 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel

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