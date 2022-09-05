Isparta haberleri | Isparta'da bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
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Edinilen Isparta haberine göre Isparta'da bir apartmanın girişinden bisikletin çalınması güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Isparta'da bir apartmanın girişinden bisikletin çalınması güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Çünür Mahallesi'ndeki bir siteye gelen 2 şüpheli, apartmanın önünde duran bisikleti alarak kaçtı.
Hırsızlık anı ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, iki şüpheliden birinin duran bisiklete binerek, diğerinin de yürüyerek siteden uzaklaşması yer alıyor.
Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel