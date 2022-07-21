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Isparta haberleri: Bakanlardan Gönen'deki depreme ilişkin açıklama

AA - Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel
Isparta haberleri: Bakanlardan Gönen'deki depreme ilişkin açıklama

Isparta haberleri... Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar can kaybı, yaralanma ve hasar bilgisinin olmadığı bildirildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar can kaybı, yaralanma ve hasar bilgisinin olmadığı bildirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralanma olmamış, İl Ambulans Başhekimliğimize çağrı yapılmamıştır. Saha kontrol çalışmamız sürüyor." ifadelerine yer verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise sosyal medya hesabından, "Balıkesir Gönen merkezli depremde şu ana kadar çok şükür ki olumsuz bir durum, hasar bilgisi yok. Çalışmalarımız sürüyor, süreci yakından takip ediyoruz." bilgisini paylaştı.

Koca ve Kurum, Balıkesir halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel

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