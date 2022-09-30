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Isparta gündem haberleri... Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Isparta'da ziyaretlerde bulundu

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Isparta yerel gündem haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi komandolarla karavanadan yemek yedi, Isparta Valiliğini ve Belediyeyi ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi komandolarla karavanadan yemek yedi, Isparta Valiliğini ve Belediyeyi ziyaret etti.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'nda katıldığı mezuniyet töreni sonrasında kışladaki yemekhaneye geçti.

Okunan yemek duasının ardından komandolarla karavanadan yemek yiyen Akar, daha sonra beraberindeki TSK komuta kademesi ile Isparta Valiliğine geçti. Vali Aydın Baruş'tan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi alan Akar'ın bir sonraki durağı Isparta Belediyesi oldu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret eden Akar, AK Parti ve MHP il başkanlıklarına da gitti.

Tarihi Üzüm Çarşısı ve Mimar Sinan Caddesi'ndeki esnafı da gezen Bakan Akar'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Milli Savunma Bakanı Akar'a ziyaretleri sırasında TBMM Başkanvekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç de eşlik etti.

Kaynak: AA / Kasım Sakallı - Güncel

Hulusi Akar Isparta TSK Güncel Haberler

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