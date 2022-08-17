Isparta haberi! Isparta'da Yazılı Kanyon'da hayatını kaybeden müdür yardımcısı toprağa verildi Güncel Haberler Isparta habere göre Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da arkadaşlarıyla mahsur kalan ve akarsudan karşıya geçerken suya düşerek hayatını kaybeden lise müdür yardımcısı Veysel Servak'ın cenazesi defnedildi. Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da arkadaşlarıyla mahsur kalan ve akarsudan karşıya geçerken suya düşerek hayatını kaybeden lise müdür yardımcısı Veysel Servak'ın cenazesi defnedildi. Veysel Servak'ın cenazesi, Isparta Şehir Hastanesindeki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Halife Sultan Mezarlığına getirilen Servak'ın naaşı, kılınan namazın ardından toprağa verildi. Olay 14 Ağustos'ta 4 arkadaş araçla geldikleri Sütçüler ilçesi Yazılı Kanyon bölgesinde mahsur kalmış, arama, kurtarma çalışması sonucu müdür yardımcısı Veysel Servak'ın cansız bedeni derede bulunmuştu. Mehmet Sezgin, Hüseyin Sofulu ve Mehmet Kitapçı ise mahsur kaldıkları bölgeden kurtarılmıştı. Güncel AA / Muhammed Enes Yapalıkan Sütçüler Isparta Güncel Haberler

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