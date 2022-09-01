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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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Isparta'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Isparta'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Cüneyt Cabir Baturay'ın kullandığı 32 ABY 637 plakalı motosikletle Abdussamet K. idaresindeki 32 AK 095 plakalı otomobil, Kepeci Mahallesi 1219 Sokak'ta çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Baturay, ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Abdussamet K, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Bu arada kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde motosikletle otomobilin çarpışması, yaralı motosiklet sürücüsüne çevredeki esnaf ve vatandaşların yardıma koşması yer alıyor.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel

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