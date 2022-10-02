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Isparta haberi... Isparta'da kamyonun altında kalan kişi öldü

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Isparta haberi... Isparta'da kamyonun altında kalan kişi öldü

Isparta haberler: Isparta'da kamyonun altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Isparta'da kamyonun altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Turan Yetkin (81), Mesut K. yönetimindeki 32 FM 520 plakalı kamyon manevra yaptığı sırada altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Yetkin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yetkin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel

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