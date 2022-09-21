Isparta haberi: Isparta'da bir kişinin market tuvaletinde ölü bulunmasına ilişkin 1 tutuklama Güncel Haberler Isparta gündem haberi | Isparta'da bir kişinin marketin tuvaletinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan market sahibi tutuklandı. Isparta'da bir kişinin marketin tuvaletinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan market sahibi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince M.Z'nin markette ölü bulunması üzerine çalışma başlatıldı. Ekipler, M.Z. ile bir eğlence mekanında eğlendikten sonra iş yerine gelen market sahibi A.K.A'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K.A tutuklandı. 16 Eylül'de M.Z, arkadaşına ait marketin tuvaletinde ölü bulunmuştu. Güncel Kaynak: AA / Yalçın Çelen Emniyet Müdürlüğü Isparta Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Isparta haberi: Isparta'da bir kişinin market tuvaletinde ölü bulunmasına ilişkin 1 tutuklama - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.