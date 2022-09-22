Isparta haber! Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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Isparta bölgesinden gelen habere göre Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Bürosunca uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenlendi.
Ekiplerce, gözaltına alınan bir şüphelin üst aramasında 902 gram uyarıcı madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel