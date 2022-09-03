Son dakika haberleri | ISPARTA'DA ORMAN YANGINI Güncel Haberler Bir son dakika haberine göre Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili Köyü Çam Dağı mevkiinde orman yangını çıktı. Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili Köyü Çam Dağı mevkiinde orman yangını çıktı. Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili Köyü Çam Dağı mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle saat 12.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine ormanlık alana ekipler sevk edildi. Yangına 1 helikopter ile 3 arazöz, 2 su tankı ve çok sayıda personelle müdahale devam ediyor. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Toros Dağları Senirkent Isparta Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri | ISPARTA'DA ORMAN YANGINI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.