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Son dakika haberleri | ISPARTA'DA ORMAN YANGINI

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Bir son dakika haberine göre Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili Köyü Çam Dağı mevkiinde orman yangını çıktı.

Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili Köyü Çam Dağı mevkiinde orman yangını çıktı.

Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili Köyü Çam Dağı mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle saat 12.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine ormanlık alana ekipler sevk edildi. Yangına 1 helikopter ile 3 arazöz, 2 su tankı ve çok sayıda personelle müdahale devam ediyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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