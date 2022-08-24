Isparta haber... Isparta'da kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı
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Isparta haberlerine göre Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kuyuya düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kuyuya düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ulvi Kale Mahallesi Iğdır bağları mevkisinde 15 metrelik su kuyusundan koyun sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sulama kuyusundan koyunu kurtararak sahibine teslim etti.
Kaynak: AA / Fatih Demirtaş - Güncel