Isparta haber... Isparta'da kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı Güncel Haberler Isparta haberlerine göre Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kuyuya düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kuyuya düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ulvi Kale Mahallesi Iğdır bağları mevkisinde 15 metrelik su kuyusundan koyun sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sulama kuyusundan koyunu kurtararak sahibine teslim etti. Güncel Kaynak: AA / Fatih Demirtaş Şarkikaraağaç Isparta İtfaiye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Isparta haber... Isparta'da kuyuya düşen koyunu itfaiye kurtardı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.