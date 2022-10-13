Isparta haber | Eğirdir Gölü'nde kadın cesedi bulundu Güncel Haberler Isparta gündem haberine göre Isparta'da Eğirdir Gölü'nde kadın cesedi bulundu. Isparta'da Eğirdir Gölü'nde kadın cesedi bulundu. Eğirdir Gölü Liman mevkisi sahilinin 300 metre açıklarında bir kadının su üzerinde hareketsiz halde olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bota alınan kadının, hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, incelemelerin ardından Eğirdir Kemik Eklem, Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi morguna götürüldü. Kaynak: AA / Güncel Isparta Eğirdir su Güncel Haberler

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