Isparta gündem: Isparta'da hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı Güncel Haberler Isparta haberlerine göre Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bakır tel ve elektrikli panelleri çaldığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bakır tel ve elektrikli panelleri çaldığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Bağkonak köyünde bir mermer ocağından yaklaşık 90 bin lira değerindeki bakır kabloların ve Çetince köyü muhtarlığına ait 100 bin lira değerindeki elektrik panellerinin çalınması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği iddiasıyla M.Ö, D.Y, A.Y. ve S.Ç'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Yalçın Çelen Suç Araştırma Timi Isparta JASAT Güncel Haberler

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