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Isparta gündem haberleri: Isparta'da yeni sosyal tesisler inşa ediliyor

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Isparta gündem haberleri: Isparta'da yeni sosyal tesisler inşa ediliyor

Isparta gündem haberi... Isparta Belediyesince kentte yeni sosyal tesisler inşa ediliyor.

Isparta Belediyesince kentte yeni sosyal tesisler inşa ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ayazmana ve Vatan mahallelerinin ortak kullanıma sunulacak olan sosyal tesislerde çalışmalar son aşamaya gelindi.

Bin 684 metrekare arsa üzerine inşa edilen sosyal tesislerde otopark, mescit, sığınak, 5 dükkan, bir ofis, 4 derslik ve 737 metrekareden oluşan düğün salonu bulunuyor. Binanın inşaatı tamamlandı, iç tefrişatta ise çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel

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